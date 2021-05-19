MSB:  Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır - Son Dakika

DİYARBAKIR'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada " Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.