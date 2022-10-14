Msb: Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit Oldu

14.10.2022 11:38
Msb: Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in şehit olduğunu açıkladı. Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kürşat Sert’in cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehit olduğunu açıkladı. Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kürşat Sert'in cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehit olduğunu duyuruldu. MSB'nin açıklamasında "13 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Van Valiliği de sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlarda, Kürşat Sert'in Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu açıkladı. Valiliğin paylaşımları şöyle:

"Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun."

"Valimiz Sayın Ozan Balcı ve il protokolü, Çatak ilçemizde şehit olan J. Uzm. Çvş. Kürşat Sert'in Jandarma Filo Komutanlığı'nda yapılan uğurlama törenine katıldı. Şehidimizin naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a dualarla uğurlandı."

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Kaynak: ANKA

Jandarma, Çatak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb: Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit Oldu - Son Dakika
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