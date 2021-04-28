MSB: "Uzman Çavuş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir" - Son Dakika

MSB: "Uzman Çavuş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir"
28.04.2021 10:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
MSB, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."
(Mevlüt İşli/İHA)
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