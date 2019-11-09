MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor" denildi.
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