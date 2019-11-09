Son Dakika Haberleri: MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor
Son Dakika Güncel MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor

MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.

MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafoları onarıyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor" denildi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
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