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Van'da teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Van'da teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu

Son Güncelleme: 04.11.2023 17:49

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit düştü.

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş şehit düştü.

VAN'DA 1 ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde, 4 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB: Van'da 1 asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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