"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

29.04.2022 11:59
"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları", Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay sınır hattında yakaladı.

Asi Nehri kenarında yapılan aramada, 2 çanta içerisinde 8 kilo 226 gram kubar esrar bulundu.

Ayrıca Van sınır hattında, "hudut kartalları" ile Van İl Jandarma Komutanlığının müşterek gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de 6 çuval içerisinde 200 paket (200 kilo 743 gram) toz esrar ele geçirildi.

Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi
Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi
Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi
Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi
Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Uyuşturucu, Hatay, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hudut kartalları' Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika


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