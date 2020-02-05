MSB: Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti - Son Dakika

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MSB: Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti
15 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'daki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen AFAD ve jandarma personelini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Van'a hareket ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'daki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen AFAD ve jandarma personelini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Van'a hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağın Ankara'dan havalandığı belirtildi.
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