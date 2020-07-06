MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan... - Son Dakika

MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan...

MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti.

MSB: " Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti." - ANKARA

Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MSB: 'Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan... - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 21:30 Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]