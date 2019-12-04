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MSB: "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen...
6 saat önce
MSB: "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
MSB: " Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
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