MSB: " Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA