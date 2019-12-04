Son Dakika Haberleri: MSB: "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen... - Son Dakika

MSB: "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen...

6 saat önce

MSB: "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB:

MSB: " Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Çaldıran, Aralık, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
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