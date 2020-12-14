MSB: Van ve Hakkari'de kaçak sigara ve telefon ele geçirildi - Son Dakika

MSB: Van ve Hakkari'de kaçak sigara ve telefon ele geçirildi
14.12.2020 16:16
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 989 paket kaçak sigara ve 174 adet telefon ele geçirildi" denildi.
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