MSB: Vatandaşlarımızın gönderdiği 1 ton üzüm, teslim edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, vatandaşların gönderdiği 1 ton taze üzümün Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan Mavi Vatan'ın koruyucularına manevi destek. Vatandaşlarımızın Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer unsurlarda görevli personele destek amaçlı gönderdikleri 1 ton taze üzüm Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:05 - Kaynak: DHA
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