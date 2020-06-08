MSB: "Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığıyükümlülerin birliklerin gelişlerinde korona virüs ile mücadele kapsamında daha önceden hayata geçirilen tedbirleri anlatan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yükümlülerin birliklerin gelişlerinde korona virüs ile mücadele kapsamında daha önceden hayata geçirilen tedbirleri anlatan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığın paylaştığı videoda vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan yükümlülerin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırıldıkları, yükümlüler birliğine teslim olmak üzere geldiği ilde, kullandığı ulaşım vasıtasından iner inmez görevli personel tarafından karşılanarak Garnizon Komutanlıklarınca açılan irtibat noktalarına yönlendirilmekte. İrtibat Noktalarında görev yapan personel tarafından yükümlülerin beraberinde getirdikleri eşyalar dezenfekte edilmekte, ateşleri ölçülmekte, yeni maske dağıtılmakta ve evrakları kontrol edilerek gidecekleri birlikler belirlenmekte. Bu işlemlerin ardından kendileri için özel olarak ayrılan otobüslere sosyal mesafe kuralları dahilinde bindirilen yükümlüler, buradan teslim olacakları kışlalara kadar ulaştırılmakta. Yükümlüler kışlalara geldiklerinde yeniden ateş ölçme ve dezenfekte işlemleri uygulanmakta. Ardından ilk muayeneleri yapılarak giyindirilen yükümlüler 14 gün süreyle gözetim altına alınmakta, bu süre zarfında kendilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve eğitim verilmekte ve kışladaki diğer askerler ve personel ile temas etmemeleri için gerekli önlemler alındığı görüldü.

Bakanlık, TSK'ya emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam ettiğini bildirdi.