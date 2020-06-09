MSB Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli bir şekilde birliklerine ulaştırıyoruz - Son Dakika

MSB Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli bir şekilde birliklerine ulaştırıyoruz
ANKARA MSB Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli bir şekilde birliklerine ulaştırıyoruz.
ANKARA MSB Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli bir şekilde birliklerine ulaştırıyoruz
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:35 Kaynak: DHA
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