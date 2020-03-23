Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen... - Son Dakika
MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen...
6 saat önce
MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.
MSB: "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Korona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı