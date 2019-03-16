Msb ve Aa'nın Zeytin Dalı Harekatı Fotoğrafları Otobüslerde
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'nde yer alan fotoğraflar, EGO otobüslerinin camlarına yapıştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) ve Anadolu Ajansı
(AA) tarafından hazırlanan Zeytin
Dalı Fotoğraf Sergisi'nde yer alan fotoğraflar, EGO otobüslerinin camlarına yapıştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay
Metro Sergi Salonu'nda açılan, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları gözler önüne seren sergideki fotoğraflar, Ankara'daki EGO otobüslerinde yerini aldı.
Aralarında, harekatın simgeleşen fotoğraflarından Mehmetçik'in Burseya Dağı'nı teröristlerden arındırdığı ve dağa Türk bayrağını diktiği anların da yer aldığı sergideki, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) Foto Film Merkezi Komutanlığı ve AA'nın 89 fotoğrafı, 18 Mart Pazartesi gününe kadar otobüslerde de sergilenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: AA
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