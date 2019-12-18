MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak - Son Dakika

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alınacak.

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli branşlarda Milli Savunma Bakanlığında 40, Genelkurmay Başkanlığına ise 5 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Merkez teşkilatlarında görevlendirilecek uzman yardımcısı alımı için 9 Aralık'ta başlayan başvurular, 10 Ocak 2020'de sona erecek.

Başvurular, "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak ve bunun dışında dilekçe, mektup gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav puanını "sınav bilgisi ekle" ekranından sisteme girecek ve kurs bilgisi ekranından sınav sonuç belgesini sisteme yükleyecek. Belgeleri yüklemeyen adayların başvurusu geçerli olmayacak.

Adayların 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gereken başvuruda, 2018 ve 2019 yılı KPSS'ye ait KPSS-P37, KPSS-P6, KPSS-P18, KPSS-P4, KPSS-P1, KPSS-P7 puan türlerinde en az 70 puan alma şartı aranacak.

Erkek adayların, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekiyor.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylar "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri, T.C. Milli Savunma Bakanlığı "@tcsavunma" Twitter hesabında ve "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde 10 Şubat 2020 tarihinden sonra yayımlanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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