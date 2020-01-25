MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu ifade edildi.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve valiliklerle irtibata geçilerek taleplerin alındığı belirtilen açıklamada, ihtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin hızlı bir şekilde görevlendirildiği kaydedildi.

İNSANSIZ HAVA ARACI GÖNDERİLDİ

Açıklamada, ilk olarak bir genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibinin Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı, Batman'da görevli bir ANKA insansız hava aracının da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildiği aktarıldı.

8 NAKLİYE UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda biri ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesi planlandı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ'a ulaştırılması sağlanacak. Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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