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MSB: "Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın...
6 saat önce
MSB: "Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
MSB: "Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi." - ANKARA
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