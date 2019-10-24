Son Dakika Haberleri: MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...
Son Dakika Genel MSB: 'Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...

MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...

1 saat önce

MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir" -"Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve...

MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/ YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir"

-"Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi"

-"Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir"

-"22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB: Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...

Telabyad, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı Stoltenberg'den Almanya'nın 'Güvenli Bölge' teklifine destek: Politik kalıcı çözümler üretilebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 01:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]