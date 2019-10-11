Son Dakika Haberleri: MSB,"Yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor"
Son Dakika Güncel MSB,'Yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor'

MSB,"Yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor"

30 dakika önce

MSB: "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor.

MSB,

MSB: "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır."

(İHA)

Bebek, Derik, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı
Kirli tuzak ifşa oldu! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı Son Dakika: Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB,"Yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]