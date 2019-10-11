MSB,"Yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor"
30 dakika önce
MSB: "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
MSB: "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır."
(İHA)
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