Son Dakika Haberleri: MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Son Dakika Güncel MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.

MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/ YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.


Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]