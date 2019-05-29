Son Dakika Haberleri: MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu
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MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:03 Kaynak: DHA
PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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