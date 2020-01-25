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MSB: "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı...
6 saat önce
MSB: "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 Nakliye Uçağı ile 10 görev icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:21 Kaynak: İHA
MSB: "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 Nakliye Uçağı ile 10 görev icra edildi." - ANKARA
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