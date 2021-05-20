Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin Meriç ilçesindeki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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