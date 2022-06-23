Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor

23.06.2022 08:54

Son dakika haberleri: Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor Yunanistan'a geçmeye çalışırken FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5...

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor

FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor

EDİRNE - Yunanistan'a geçmeye çalışırken FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Yasa dışı yollarla Edirne'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarından FETÖ terör örgütü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüphelinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüpheli yapılan sorgulamanın ardında adliyeye sevk edilmişti.

FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde içlerinde bulunduğu 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor.

Öte yandan FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kameralardan yüzünü sakladığı görüntülendi.

YORUMLAR
500
Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2) Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement