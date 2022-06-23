Yasa dışı yollarla Edirne 'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarından FETÖ terör örgütü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüphelinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüpheli yapılan sorgulamanın ardında adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika

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