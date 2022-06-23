Son dakika haber! Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri sürüyor
FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor
EDİRNE - Yunanistan'a geçmeye çalışırken FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Yasa dışı yollarla Edirne'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarından FETÖ terör örgütü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüphelinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde olduğu 5 şüpheli yapılan sorgulamanın ardında adliyeye sevk edilmişti.
FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'inde içlerinde bulunduğu 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor.
Öte yandan FETÖ terör örgüyü başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kameralardan yüzünü sakladığı görüntülendi.
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