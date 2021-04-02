MSB: Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı
02.04.2021 09:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti