Son Dakika Haberleri: MSB: "Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi"
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi'

MSB: "Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP'den 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı (EYP) TSK tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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