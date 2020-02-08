Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Yavuz Sondaj Platformu ile helikopter arasında sıhhi tahliye eğitimini icra edildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden YAVUZ Sondaj Platformumuz ile ona refakat eden TCG BURGAZADA korvetimiz arasında helikopter ile sıhhi tahliye eğitimi icra edildi." - ANKARA