MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı - Son Dakika
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MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

18.03.2022 12:46
MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı.

MSB'nin sosyal medya hesabından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizeleriyle paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Çanakkale şehitleri için yazılan bir şiirin dizelerine yer verilen videoda, savaş yıllarında çekilen görüntüler de yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı - Son Dakika


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