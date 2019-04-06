Son Dakika Haberleri: Msb: "Yayladağı/hatay Sınır Hattında 6 Nisan 2019 Tarihinde Nöbet Esnasında, Teröristlerce Açılan...

Msb: "Yayladağı/hatay Sınır Hattında 6 Nisan 2019 Tarihinde Nöbet Esnasında, Teröristlerce Açılan...

26 dakika önce

MSB: "Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Msb:
MSB: "Yayladağı/ Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:35 Kaynak: İHA

Hatay, Yayladağı, Güncel
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