Msb: "Yayladağı/hatay Sınır Hattında 6 Nisan 2019 Tarihinde Nöbet Esnasında, Teröristlerce Açılan...
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MSB: "Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
MSB: "Yayladağı/ Hatay
sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:35 Kaynak: İHA
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