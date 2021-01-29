MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor - Son Dakika

MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor

MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşların ve görevli personelin korona virüs aşıları yapıldı.

MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor ANKARA - Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşların ve görevli personelin korona virüs aşıları yapıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce Ankara Özel Bakım Merkezi'nde kalan büyükler ile bakım merkezinde görevli personelin korona virüs aşıları yapılmıştı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 321 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirmişti. Bakım merkezlerindeki korona virüs aşılamaları devam ediyor. İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde kalan büyükler ile bakım merkezinde görevli personelin de korona virüs aşıları yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 236 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirdi.

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