MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına...
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MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı." - ANKARA
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