Son Dakika Haberleri: MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına...
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MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına...

57 dakika önce

MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

MSB:

MSB: "Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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