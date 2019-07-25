MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122...
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MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.
MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi." Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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