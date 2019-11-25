Son Dakika Haberleri: MSB: "Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle...
Son Dakika Güncel MSB: 'Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle... - Son Dakika

MSB: "Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle...

6 saat önce

MSB: "Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi.

MSB:

MSB: "Yeni askerlik sistemi kapsamında, 10 bin 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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