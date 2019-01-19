Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada yeni askerlik sitemiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve konunun Cumhurbaşkanının onayına sunulacağı söylendi.

Bakanlık konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

15 BİN 213 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

"FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.

SOÇİ MUHTURASI UYGULAMASI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız"

3 AY ASKERLİK 6 AY İÇİN ÜCRET

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.