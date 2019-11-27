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MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor...
6 saat önce
MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi." - ANKARA
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