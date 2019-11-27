Son Dakika Haberleri: MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor...
Son Dakika Güncel MSB: '(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor... - Son Dakika

MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor...

6 saat önce

MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi.

MSB:

MSB: "(Yeni başlatılan operasyon dahilinde) Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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