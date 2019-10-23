Son Dakika Haberleri: MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Son Dakika Ekonomi MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:04 
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Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı
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