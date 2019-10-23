Son Dakika Haberleri: MSB: "Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."
Son Dakika Güncel MSB: 'Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.'

MSB: "Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

26 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

(İHA)

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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