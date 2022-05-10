MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" - Son Dakika
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MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek"

10.05.2022 08:57
MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" dedi.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan - İHA)

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Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" - Son Dakika
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