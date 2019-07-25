MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"
13 dakika önce
MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli
askerlikten yararlanamayacak" - ANKARA
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