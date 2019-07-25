Son Dakika Haberleri: MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"
Son Dakika Politika Haber

MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"

13 dakika önce

MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"

MSB:
MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak" - ANKARA
bedelli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]