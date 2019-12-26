MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca  'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Araçlarda yapılan arama

-Mehmetçiğin çay ikramı

-Detay

Haber: ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:36 Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, cadde ve sokakları inceledi - Son Dakika
17:35 Trump: "Türkiye, İdlib'deki ölümleri önlemek için çok çalışıyor" - Son Dakika
17:35 Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı - Son Dakika
17:34 Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı - Son Dakika
17:31 Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]