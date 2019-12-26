Son Dakika › Güncel › MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
MSB: Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinin yol kontrol noktalarında arama- tarama faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
-Araçlarda yapılan arama
-Mehmetçiğin çay ikramı
-Detay
Haber: ANKARA, -
Son Dakika Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı