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MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı.
6 saat önce
MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:54 Kaynak: AA
MSB: "YPG/ PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi yaralandı."
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