Son Dakika Haberleri: MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı.
Son Dakika Güncel MSB: 'YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. - Son Dakika

MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı.

6 saat önce

MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı.

MSB:

MSB: "YPG/ PKK, Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi yaralandı."

Telabyad, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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