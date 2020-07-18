MSB: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi - Son Dakika

MSB: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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