MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:15 Kaynak: DHA
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