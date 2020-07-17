MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.