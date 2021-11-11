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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

11.11.2021 12:04
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı - Son Dakika


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