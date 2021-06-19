MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/ Uzunköprü'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.ANKARA,
Kaynak: DHA
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