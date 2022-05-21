MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

21.05.2022 10:50
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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