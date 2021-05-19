MSB:  Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan 'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun Edirne 'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı

TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek

Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı

Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim

Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı