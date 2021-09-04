MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.